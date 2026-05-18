Ausblick: KDDL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KDDL wird sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 16,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,37 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 24,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 5,22 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,20 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 171,40 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 76,26 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 20,47 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 16,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at