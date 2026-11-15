KE a Aktie
WKN DE: A2QBE8 / ISIN: US4824971042
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: KE A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KE A öffnet am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,73 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KE A 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 20,81 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,22 Milliarden USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,56 CNY, gegenüber 0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 87,05 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,16 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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