KE a Aktie
WKN DE: A2QBE8 / ISIN: US4824971042
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: KE A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KE A äußert sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,732 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 22,18 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 4,33 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,72 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 30 Analysten von durchschnittlich 95,39 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 12,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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