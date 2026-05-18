Ausblick: KE A präsentiert Quartalsergebnisse

KE A wird am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass KE A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,359 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 HKD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 21,22 Milliarden HKD aus – eine Minderung von 14,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KE A einen Umsatz von 24,94 Milliarden HKD eingefahren.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,16 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,940 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 101,82 Milliarden HKD, gegenüber 102,57 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at