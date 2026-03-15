KE a Aktie

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WKN DE: A2QBH4 / ISIN: KYG5223Y1089

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: KE A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KE A präsentiert am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,271 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 59,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 24,70 Milliarden HKD – ein Minus von 26,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KE A 33,66 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 24 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,74 HKD, gegenüber 1,25 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 105,33 Milliarden HKD im Vergleich zu 101,33 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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