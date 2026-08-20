KE a Aktie
WKN DE: A2QBE8 / ISIN: US4824971042
|
20.08.2026 07:01:06
Ausblick: KE A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
KE A gibt am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass KE A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 24,38 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,60 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,73 CNY je Aktie, gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 88,91 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 13,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KE Holdings Inc (A) (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: KE A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: KE A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: KE A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu KE Holdings Inc (A) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|KE Holdings Inc (A) (spons. ADRs)
|14,60
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen unter Druck -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.