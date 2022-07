Ausblick: Kearny Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kearny Financial wird sich am 28.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen, dass Kearny Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,217 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 51,9 Millionen USD gegenüber 52,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,29 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,953 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,770 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 208,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 204,0 Millionen USD waren.

