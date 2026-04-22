Ausblick: Keboda Technology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Keboda Technology A wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,512 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,81 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,32 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,93 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 7,76 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 5,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at