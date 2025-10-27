Ausblick: Keboda Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Keboda Technology A wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,679 CNY je Aktie gegenüber 0,590 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 19,96 Prozent auf 1,84 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,48 CNY, gegenüber 1,93 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 7,36 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,95 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at