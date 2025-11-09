ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

KEC International Aktie

WKN DE: A1H5YE / ISIN: INE389H01022

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: KEC International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KEC International wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,73 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,32 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KEC International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 58,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 51,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 35,29 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 21,80 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 251,60 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 217,48 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

KEC International Ltd

