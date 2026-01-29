Ausblick: KEC International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KEC International wird sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,08 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KEC International noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll KEC International nach den Prognosen von 16 Analysten 62,00 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,49 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 33,46 INR je Aktie, gegenüber 21,80 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 251,63 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 217,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at