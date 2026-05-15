KEC International Aktie
WKN DE: A1H5YE / ISIN: INE389H01022
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15.05.2026 07:01:06
Ausblick: KEC International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KEC International wird am 16.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass KEC International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,30 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,08 INR je Aktie gewesen.
17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 68,72 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 71,64 Milliarden INR aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,37 INR, gegenüber 21,80 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 247,82 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 217,48 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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