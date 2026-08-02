Kei Industries Aktie
WKN DE: A0Q9R3 / ISIN: INE878B01027
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kei Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kei Industries stellt am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 25,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 25,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kei Industries 20,49 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 32,39 Milliarden INR gegenüber 25,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 113,39 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 96,09 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 144,18 Milliarden INR, gegenüber 117,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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