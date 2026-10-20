Kei Industries Aktie
WKN DE: A0Q9R3 / ISIN: INE878B01027
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kei Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kei Industries lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kei Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 28,43 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kei Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 21,30 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kei Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 34,30 Milliarden INR im Vergleich zu 27,26 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 122,60 INR, gegenüber 96,09 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 145,44 Milliarden INR im Vergleich zu 117,24 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kei Industries Ltd Dematerialsed
|
07:01
|Ausblick: Kei Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Kei Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Kei Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kei Industries Ltd Dematerialsed
Aktien in diesem Artikel
|Kei Industries Ltd Dematerialsed
|4 445,00
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.