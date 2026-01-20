Ausblick: Kei Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kei Industries öffnet am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 24,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,87 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Kei Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 30,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,58 Prozent gesteigert.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 91,88 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 75,65 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 117,97 Milliarden INR, gegenüber 97,10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at