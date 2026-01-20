Kei Industries Aktie
WKN DE: A0Q9R3 / ISIN: INE878B01027
|
20.01.2026 07:01:06
Ausblick: Kei Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kei Industries öffnet am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 24,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,87 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Kei Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 30,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,58 Prozent gesteigert.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 91,88 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 75,65 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 117,97 Milliarden INR, gegenüber 97,10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kei Industries Ltd Dematerialsed
|
07:01
|Ausblick: Kei Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Ausblick: Kei Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Kei Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kei Industries Ltd Dematerialsed
Aktien in diesem Artikel
|Kei Industries Ltd Dematerialsed
|4 295,50
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.