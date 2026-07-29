Keihanshin Building Aktie

Keihanshin Building für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870409 / ISIN: JP3279000008

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Keihanshin Building präsentiert Quartalsergebnisse

Keihanshin Building öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 8,40 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Keihanshin Building einen Gewinn von 11,05 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 5,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 51,88 JPY je Aktie, gegenüber 48,43 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 20,46 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 20,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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