Keihanshin Building Aktie
WKN: 870409 / ISIN: JP3279000008
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Keihanshin Building präsentiert Quartalsergebnisse
Keihanshin Building öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 8,40 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Keihanshin Building einen Gewinn von 11,05 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 5,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,02 Milliarden JPY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 51,88 JPY je Aktie, gegenüber 48,43 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 20,46 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 20,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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