Ausblick: Keikyu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Keikyu präsentiert in der am 09.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 19,21 JPY gegenüber -5,610 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Keikyu in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 71,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 66,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 31,04 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -98,830 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 265,60 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 234,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at