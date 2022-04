Ausblick: Keisei Electric Railway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keisei Electric Railway lässt sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Keisei Electric Railway die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -65,100 JPY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,41 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Keisei Electric Railway für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 53,21 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,37 JPY aus, während im Fiskalvorjahr -179,650 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 224,47 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 207,76 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at