Ausblick: Kelly Services B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kelly Services B stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,415 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kelly Services B 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Kelly Services B mit einem Umsatz von insgesamt 972,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,29 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,33 Milliarden USD generiert wurden.
