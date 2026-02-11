Kelly Service b Aktie

Kelly Service b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675027 / ISIN: US4881523074

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kelly Services B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kelly Services B wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,435 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kelly Services B einen Verlust von -0,870 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kelly Services B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,24 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Letzte Top-Ranking Nachrichten

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
