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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kelly Services B präsentiert Quartalsergebnisse

Kelly Services B wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,065 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -4,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Kelly Services B mit einem Umsatz von insgesamt 925,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 935,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -7,240 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,10 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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