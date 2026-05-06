Ausblick: Kelly Services B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kelly Services B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kelly Services B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,058 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,885 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 4,06 Milliarden USD, gegenüber 4,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at