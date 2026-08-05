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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kelly Services B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kelly Services B wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,185 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kelly Services B 0,520 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,39 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,903 USD, gegenüber -7,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,25 Milliarden USD generiert wurden.

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