Kelly Services Aktie

WKN: 871732 / ISIN: US4881522084

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kelly Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kelly Services lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,415 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,29 Prozent auf 972,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kelly Services noch 1,04 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,40 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

