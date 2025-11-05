Kelly Services Aktie
WKN: 871732 / ISIN: US4881522084
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kelly Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kelly Services lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,415 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,29 Prozent auf 972,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kelly Services noch 1,04 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,40 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
