Kelly Services Aktie

WKN: 871732 / ISIN: US4881522084

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kelly Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kelly Services präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,435 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,870 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,24 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Kelly Services Inc.

Analysen zu Kelly Services Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
