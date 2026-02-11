Kelly Services Aktie
WKN: 871732 / ISIN: US4881522084
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kelly Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kelly Services präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,435 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,870 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,24 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kelly Services Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: Kelly Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Kelly Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Kelly Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Kelly Services Inc.
|10,05
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.