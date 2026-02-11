Ausblick: Kelly Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kelly Services präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,435 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,870 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,24 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

