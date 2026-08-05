Ausblick: Kelly Services präsentiert Quartalsergebnisse

Kelly Services wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,185 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 64,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,520 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,903 USD, gegenüber -7,240 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 4,06 Milliarden USD im Vergleich zu 4,25 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at