Ausblick: Kelly Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kelly Services wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,058 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kelly Services noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,885 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -7,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at