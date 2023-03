Ausblick: Kelt Exploration legt Quartalsergebnis vor

Kelt Exploration präsentiert am 03.03.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kelt Exploration im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,227 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 CAD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 135,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 38,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,795 CAD, gegenüber 0,600 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 557,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 289,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at