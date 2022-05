Ausblick: Kelt Exploration stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kelt Exploration wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,155 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 54,72 Prozent auf 85,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,930 CAD, gegenüber 0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 473,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 289,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at