Ausblick: Kemira informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kemira wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen, dass Kemira für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kemira in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 692,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 723,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,51 EUR, gegenüber 1,62 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,78 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,95 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
