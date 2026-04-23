Kemira Aktie
WKN: 893079 / ISIN: FI0009004824
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kemira legt Quartalsergebnis vor
Kemira gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,343 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 683,8 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 708,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,18 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,83 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,75 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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