Kemira Aktie

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WKN: 893079 / ISIN: FI0009004824

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Kemira legt Quartalsergebnis vor

Kemira veröffentlicht am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,221 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kemira 0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 698,7 Millionen EUR gegenüber 693,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie, gegenüber 1,18 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,83 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 2,75 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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