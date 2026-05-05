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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kemper legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kemper wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kemper 1,19 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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