Ausblick: Kemper öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kemper lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,866 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Kemper soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,18 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,91 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,76 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,64 Milliarden USD waren.

