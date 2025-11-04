Ausblick: Kemper stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kemper wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kemper im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,14 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,20 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kemper einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,61 USD je Aktie, gegenüber 4,91 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at