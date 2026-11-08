Kemper Aktie
WKN DE: A1JEFA / ISIN: US4884011002
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kemper zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kemper wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,809 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kemper ein EPS von -0,340 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Kemper nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,07 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Milliarden USD umgesetzt worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,27 Milliarden USD, gegenüber 4,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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