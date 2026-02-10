Ausblick: Kempower legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kempower wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,037 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 74,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 71,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,114 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 254,3 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 223,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at