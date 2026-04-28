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WKN DE: A3C9H1 / ISIN: FI4000513593

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kempower präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kempower wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kempower für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,043 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,22 Prozent auf 57,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kempower noch 43,5 Millionen EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,138 EUR je Aktie, gegenüber -0,220 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 312,8 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 251,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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