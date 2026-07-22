Ausblick: Kempower stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kempower wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,002 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Kempower einen Verlust von -0,050 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kempower in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 74,5 Millionen EUR im Vergleich zu 62,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,220 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 309,2 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 251,3 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at