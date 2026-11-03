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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kempower stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kempower gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 EUR gegenüber 0,000 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 74,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,063 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 290,9 Millionen EUR, gegenüber 251,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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