Kempower Aktie
WKN DE: A3C9H1 / ISIN: FI4000513593
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kempower stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kempower gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 EUR gegenüber 0,000 EUR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 74,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,7 Millionen EUR in den Büchern standen.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,063 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 290,9 Millionen EUR, gegenüber 251,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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