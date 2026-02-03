Kennametal Aktie

WKN: 855783 / ISIN: US4891701009

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kennametal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kennametal öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,378 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kennametal 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 522,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 482,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

ATX und DAX weit im Plus -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt präsentiert sich mit kräftigen Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert weit im Plus. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
