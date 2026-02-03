Ausblick: Kennametal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kennametal öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,378 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kennametal 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 522,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 482,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at