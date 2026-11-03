Kennametal Aktie
WKN: 855783 / ISIN: US4891701009
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kennametal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kennametal wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,65 USD. Dies würde einem Zuwachs von 783,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kennametal 0,300 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Kennametal nach den Prognosen von 7 Analysten 770,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 54,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 498,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD, gegenüber 4,42 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 3,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,36 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kennametal Inc.
|
07:01
|Ausblick: Kennametal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Kennametal öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Kennametal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Kennametal präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Kennametal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Kennametal Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Kennametal Inc.
|27,40
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.