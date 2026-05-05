Ausblick: Kennametal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kennametal präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,672 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kennametal einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 486,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kennametal für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 568,0 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 2,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at