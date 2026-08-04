Kennametal Aktie
WKN: 855783 / ISIN: US4891701009
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kennametal zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kennametal wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kennametal 0,280 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 40,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 725,7 Millionen USD gegenüber 516,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 USD im Vergleich zu 1,20 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,35 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,97 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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