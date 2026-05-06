Ausblick: Kentima B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kentima B wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Kentima B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 19,3 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 6,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,225 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 80,2 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 73,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at