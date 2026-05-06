Kentima b Aktie
WKN DE: A12CPB / ISIN: SE0005100757
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kentima B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kentima B wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Kentima B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 19,3 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 6,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,225 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 80,2 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 73,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kentima Holding AB (B)
|
06.05.26
|Ausblick: Kentima B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Kentima B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)