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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kenvue präsentiert Quartalsergebnisse

Kenvue wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,292 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Kenvue soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD im Vergleich zu 0,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 15,61 Milliarden USD, gegenüber 15,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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