WKN DE: A3EEHU / ISIN: US49177J1025

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Kenvue verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kenvue wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,220 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kenvue ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,68 Milliarden USD gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 15,01 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 15,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

