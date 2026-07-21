Kesko Aktie
WKN: 884884 / ISIN: FI0009000202
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kesko gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kesko stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen, dass Kesko für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,326 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 EUR je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent auf 3,38 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,19 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,14 Milliarden EUR, gegenüber 12,47 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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