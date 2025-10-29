Ausblick: Kesko informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kesko präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Kesko 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,23 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kesko 3,03 Milliarden EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 EUR, gegenüber 0,950 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 12,46 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 11,92 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at