Ausblick: Kesko informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kesko wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,326 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,38 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Milliarden EUR umgesetzt.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,16 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,14 Milliarden EUR, gegenüber 12,47 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at